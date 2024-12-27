Buse Korkmaz kimdir? Sosyal medya fenomeni Zeynep Buse Korkmaz neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:48

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:48

İstanbul'da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı.

ZEYNEP BUSE KORKMAZ KİMDİR?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Buse Korkmaz'ın 6 milyon takipçisi var. Buse Korkmaz 2023 yılında Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldı.

ZEYNEP BUSE KORKMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.