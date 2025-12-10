İstanbul Beşiktaş'ta bir kitap ofisinde gerçekleşen doğum günü partisinde yaşanan olaylar, Büşra Karakaş'ın araştırılmasına neden oldu. Peki, Büşra Karakaş kimdir? Büşra Karakaş kaç yaşında, nereli?

BÜŞRA KARAKAŞ KİMDİR?

Güzellik yarışmalarındaki dereceleri ve sporcu kimliği ile tanınan Büşra Karakaş, 27 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta gelişimini başkentte onaylayan Karakaş, yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır.

BÜŞRA KARAKAŞ'IN HAYATI VE KARİYERİ

Büşra Karakaş, 10 yıl boyunca profesyonel sporcu olarak faaliyet göstermiştir. Başarılarla dolu spor kariyerinde şu unvanları elde etmiştir:

4 Kez Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu

Milli Takım ile 2 Avrupa şampiyonası

Milli Takım ile 1 Dünya Şampiyonası şampiyonası

Sporculuğunun yanı sıra 10 yıl modellik yapan Karakaş, 2022 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World yarışmalarında birincilikle seçilmiştir.

BÜŞRA KARAKAŞ VE MARIA AVDIENKO OLAYI NEDİR?

Gündeme gelen iddialara göre olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent'te bulunan bir kitap ofisinde meydana geldi. Tatil için İstanbul'da bulunan Rus vatandaşı Maria Avdienko (25), iş insanı AD'nin doğum günü partisine katıldı.

Maria Avdienko'nun savcılık yaptığı ifadeye ve iddialara göre olay şu şekilde gelişti: Parti sırasında iş insanı AD ile sohbet etmek için bahçeye çıkan Avdienko, arkalarından gelen model ve kick boksçu Büşra Karakaş'ın saldırısına uğradı. Avdienko, Karakaş'ın kendisini saçlarından yakalayıp çektiğini ve bu esnada başınızı fayansa çarparak yaralandığını belirtti.