Büyük Ev Ablukada grubundan yeni albüm müjdesi: ‘Defansif Dizayn’

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:34

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:34

Türk alternatif rock müziği sahnesinde önemli bir yere sahip olan Büyük Ev Ablukada, merakla beklenen yeni albümü ‘Defansif Dizayn‘ı 1 Aralık Cuma günü sevenleriyle buluşturdu.

Albüm, grubun özgün tarzını ve derin müzikal yeteneklerini sergilerken, dinleyicilere çeşitli duygusal ve estetik deneyimler sunuyor. Büyük Ev Ablukada’nın bu yeni albümü, müzikseverleri farklı bir serüvene davet ediyor. Albüm, dijital müzik platformlarında ve müzik mağazalarında dinleyicilerle buluştu.

‘Defansif Dizayn’ ismiyle çıkan albümdeki şarkılar, grubun müzikal vizyonunu ve çeşitliliğini gösterirken her bir şarkı, dinleyicilere farklı duygusal katmanlar ve hikayeler sunuyor. Albüm, Büyük Ev Ablukada’nın karakteristik tarzını taşıyan dokuz özgün parçadan oluşuyor.

Albümde yer alan parçalar:

1.Pazartesi

2.Şiraze

3.Beklediğim Gibiyim

4.Oh Be!

5.Kopuk Uçurtma

6.Karagah

7.FeeL

[email protected]

9.Yangın Akvaryum

Grup, albümünü tanıtmak ve müzikseverlerle buluşturmak adına 15 Aralık Cuma ve 16 Aralık Cumartesi tarihlerinde unutulmaz konserler düzenleyecek. Müzikseverler, uzun zamandır beklenen albümü ilk kez bu konserde canlı olarak deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Büyük Ev Ablukada, uzun bir bekleyişin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yeni albümünden bahsettiği bir paylaşım yaptı.