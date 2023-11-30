İstanbul'da unutulmaz konserler başlıyor: Bu ay İstanbul'da müzik şölenine hazır olun!
İstanbul'da yaşayan yurttaşlar aralık ayında hangi sanatçıların sahne alacağını merak ediyor. Bu ay pek çok müzisyen İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hayranları ile buluşacak. Peki, Bu ay İstanbul'da hangi konserler var? Aralık ayında hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ayrıntılar...
İstanbul, müzikseverleri bu ay dopdolu bir konser programı ile karşılıyor. Her zevke hitap eden geniş bir müzik yelpazesi sunan sanatçılar, sahne performanslarıyla şehre enerji katmaya hazırlanıyor. Can Bonomo, Nova Norda, Melike Şahin, Semicenk, Mor ve Ötesi, Hadise gibi isimler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için İstanbul sahnelerine çıkıyor. Bu özel konserler, şehrin müzik sahnesine renk katarken, sanatçıların hayranları için bir buluşma noktası olacak. Bu büyülü dünyaya dahil olmak ve unutulmaz bir müzik deneyim yaşamak için bu konserleri kaçırmayın... Peki, aralık ayında İstanbul'da hangi konserler var?
İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA HANGİ KONSERLER VAR?
1 Aralık - Can Bonomo
2 Aralık - Nova Norda
3 Aralık - Reckol
5 Aralık - Şevval Sam ve Filarmoni
6 Aralık - Pinhani
8 Aralık - Simge
9 Aralık - Mert Demir
10 Aralık - Hadise
13 Aralık - Melike Şahin
14 Aralık - Cem Adrian
15 Aralık - Dolu Kadehi Ters Tut
16 Aralık - Kalben
17 Aralık - Pera
19 Aralık - Tuna Kiremitçi
20 Aralık - Semicenk
21 Aralık - Sıla
22 Aralık - Redd
24 Aralık - Fatma Turgut
27 Aralık - İkilem
30 Aralık - Mor ve Ötesi
31 Aralık - Melike Şahin
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