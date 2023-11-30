İstanbul'da unutulmaz konserler başlıyor: Bu ay İstanbul'da müzik şölenine hazır olun!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:20

İstanbul, müzikseverleri bu ay dopdolu bir konser programı ile karşılıyor. Her zevke hitap eden geniş bir müzik yelpazesi sunan sanatçılar, sahne performanslarıyla şehre enerji katmaya hazırlanıyor. Can Bonomo, Nova Norda, Melike Şahin, Semicenk, Mor ve Ötesi, Hadise gibi isimler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için İstanbul sahnelerine çıkıyor. Bu özel konserler, şehrin müzik sahnesine renk katarken, sanatçıların hayranları için bir buluşma noktası olacak. Bu büyülü dünyaya dahil olmak ve unutulmaz bir müzik deneyim yaşamak için bu konserleri kaçırmayın... Peki, aralık ayında İstanbul'da hangi konserler var?

İSTANBUL'DA ARALIK AYINDA HANGİ KONSERLER VAR?

1 Aralık - Can Bonomo

2 Aralık - Nova Norda

3 Aralık - Reckol

5 Aralık - Şevval Sam ve Filarmoni

6 Aralık - Pinhani

8 Aralık - Simge

9 Aralık - Mert Demir

10 Aralık - Hadise

13 Aralık - Melike Şahin

14 Aralık - Cem Adrian

15 Aralık - Dolu Kadehi Ters Tut

16 Aralık - Kalben

17 Aralık - Pera

19 Aralık - Tuna Kiremitçi

20 Aralık - Semicenk

21 Aralık - Sıla

22 Aralık - Redd

24 Aralık - Fatma Turgut

27 Aralık - İkilem

30 Aralık - Mor ve Ötesi

31 Aralık - Melike Şahin