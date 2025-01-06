'Büyük Patlama Teorisi' yeniden şekilleniyor: Evrenin oluşumu iki patlamayla mı gerçekleşti?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:56

Evrenin başlangıcına dair tüm teoriler, “Büyük Patlama” olayına dayansa da, yeni bir çalışma bu görüşü genişleten çarpıcı bir fikir ortaya koydu. “Karanlık Büyük Patlama” olarak adlandırılan bu hipotez, evrendeki karanlık maddenin oluşumuna ışık tutabilir. Bu teori, evrenin görünmeyen ama büyük kısmını oluşturan bu gizemli maddeye dair çok önemli ipuçları sunabilir.

KARANLIK BÜYÜK PATLAMA NEDİR?

Texas Üniversitesi’nden Katherine Freese ve Martin Wolfgang Winkler, 2023 yılında yayımladıkları çalışmada, karanlık maddenin “Karanlık Büyük Patlama” adlı bir olayla ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü. Araştırmaya göre, bu olay evrendeki karanlık vakum enerjisini sıcak, karanlık bir plazmaya dönüştüren bir faz geçişiyle gerçekleşti.

Araştırmacılar, evrendeki tüm maddenin ve radyasyonun kökeninin “Sıcak Büyük Patlama” ile başladığını belirtiyor. Ancak, karanlık maddeye dair en erken bulgular, bu olaydan çok daha sonraki yapı oluşumu dönemine dayanıyor.

KARANLIK MADDENİN GİZEMİ

Karanlık madde, ışıkla ya da elektromanyetik spektrumun diğer parçalarıyla etkileşime girmeyen bir madde türüdür. Ancak, evrenin enerjisinin yüzde 25’ini oluşturduğu biliniyor ve galaksi ölçeğindeki kütleçekim etkileriyle varlığı kanıtlanmış durumda. Ayrıca, Büyük Patlama’nın kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda bıraktığı izler de karanlık maddeye dair ipuçları sağlıyor.

İKİNCİ BÜYÜK PATLAMA HANGİ SORULARI CEVAPLIYOR?

Colgate Üniversitesi’nden Richard Casey ve Cosmin Ilie’nin çalışması, “Karanlık Büyük Patlama”nın farklı zamanlarda nasıl gerçekleşmiş olabileceğini ve bu olayın mevcut deneysel verilerle nasıl uyumlu olduğunu araştırdı. Çalışma, karanlık maddeyi oluşturan sürecin evrenin çok erken dönemlerine dayanabileceğini ve bu olayın geleneksel Büyük Patlama teorisinden ayrı bir kökene sahip olabileceğini öne sürüyor.

EVRENİN GİZLİ BİR HAYATI MI VAR?

2023’te yayımlanan bir başka araştırma, evrenin yalnızca Büyük Patlama ile başlamamış olabileceğini, bu olaydan önce de bir “gizli yaşam” sürmüş olabileceğini iddia etti. Bu teori, evrenin geçmişine dair yeni bir anlayış kazandırabilir ve karanlık madde gibi bilinmeyenleri çözmek için yeni bir bakış açısı sunabilir.