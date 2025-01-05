Araştırma ortaya koydu: Sadece 22 dakikada hastalık riskini azaltın!

Yeni bir araştırmaya göre, günde 22 dakika egzersiz yapan kişilerde kronik hastalıklara yakalanma riski azalıyor.

Araştırma ortaya koydu: Sadece 22 dakikada hastalık riskini azaltın!
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:58

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Iowa Üniversitesi Sağlık Bakımı Tıp Merkezi'nde hastalara fiziksel aktivite seviyeleri ile ilgili anket uygulandı.

Çalışma kapsamında 7 binden fazla katılımcıya ulaşıldı ve fiziksel aktivite sayesinde belirli hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığı belirlendi.

KANSER, SOLUNUM YOLU HASTALIĞI VE DİYABET DAHİL...

Haftada 150 dakika egzersiz yaptığını söyleyen kişilerin kardiyovasküler hastalık, kanser, solunum yolu hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere 19 kronik hastalığa yakalanma olasılığının istatistiksel olarak daha düşük olduğu bulundu.

Uzmanlar, fiziksel aktivitenin birçok hastalığa karşı etkisi olduğunu vurgulayarak, özellikle orta yaştan itibaren düzenli egzersiz yapılması gerektiğini söyledi.


Etiketler: #Araştırma #egzersiz #egzersiz yapmak

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