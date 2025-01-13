'Büyükbaba Paradoksu' çözüldü: Zamanda yolculuk teorik olarak mümkün mü?

Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:29

Güncelleme: 13.01.2025 - 22:29

Zaman yolculuğu, insanlığın hayal gücünü her zaman büyüleyen bir konu olmuştur. Filmlerde ve kitaplarda sıkça işlenen bu kavram, bilimsel olarak mümkün mü?

BÜYÜKBABA PARADOKSU NEDİR?

Büyükbaba Paradoksu, zaman yolculuğu tartışmalarında en çok gündeme gelen problemlerden biridir. Örneğin, bir kişi geçmişe yolculuk edip büyükbabasını öldürürse, kendisi asla doğmamış olur ve bu nedenle zamanda geriye gidip büyükbabasını öldürmesi de mümkün olmaz. Bu durum, zaman yolculuğunun doğasında bir çelişki olduğunu gösteren bir senaryo olarak kabul edilir.

Fizikçiler yıllardır bu paradoksun, zaman yolculuğunu imkânsız hale getirip getirmediğini tartışıyordu. Ancak son araştırmalar, bu çelişkinin çözülmesi için yeni bir bakış açısı sunuyor.

ÇELİŞKİSİZ ZAMAN YOLCULUĞU MÜMKÜN MÜ?

Yeni araştırmaya göre, zaman yolculuğu sırasında oluşabilecek olaylar, çelişki yaratmayacak şekilde kendini düzenleyebilir. Bu teoriye göre, geçmişte bir olaya müdahale eden zaman yolcusu, bu müdahalenin sonuçlarını otomatik olarak çelişki yaratmayacak şekilde şekillendirir.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, bu durumu matematiksel olarak açıklamak için kaos teorisinden ve kuantum mekaniğinden yararlanıyor. Örneğin, geçmişteki bir olayın sonucunu değiştirmeye çalışan bir kişi, yaptığı müdahalenin başka bir şekilde gerçekleşmesine neden olabilir. Böylece, hem zaman yolculuğu mümkün olur hem de çelişkiler engellenir

ZAMAN YOLCULUĞU VE DETERMİNİZM

Yeni teori, zamanın doğasına dair determinist bir bakış açısını da destekliyor. Bu bakış açısına göre, geçmişteki her olay ve müdahale, bir şekilde "olması gerektiği gibi" şekilleniyor. Yani, zaman yolculuğu sırasında yapılan her hareket, evrenin mevcut kurallarına uyum sağlıyor ve olaylar, paradoks yaratmadan gerçekleşiyor.

Örneğin, büyükbabanızı öldürmeye çalışsanız bile, başka bir faktör bu olayı engelleyebilir ya da tamamen farklı bir sonuç doğurabilir. Böylece, sizin varlığınız tehlikeye girmez ve zaman çizgisi bozulmadan devam eder.