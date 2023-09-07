Büyükhanlı Holding’in varisi evinde ölü bulundu

Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı, evinde ölü bulundu. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:45
Büyükhanlı Holding’in varisi evinde ölü bulundu
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Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek semtindeki evinde cansız halde bulundu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. 

Büyükhanlı, daha önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmüş, yaklaşık bir hafta önce ise taburcu edilmişti. 

Büyükhanlı ile kısa bir süre evli kalan oyuncu Bennu Gerede sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım şu şekilde: 

“Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat.”


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Cem Büyükhanlı ölü bulundu Banu Gerede

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