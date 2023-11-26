Buzdan bir sığınak: Kardan yapılmasına rağmen iglo nasıl sıcak tutar?
Soğuk iklimlerin vazgeçilmez simgelerinden biri olan iglolar, kardan inşa edilmiş sıra dışı konutlardır. Ancak bu buzdan yapıların içinde, sıcak bir atmosfer nasıl muhafaza edilebiliyor? Geleneksel yaşam tarzına uygun olarak tasarlanan iglolar, doğanın sunduğu malzemeleri kullanarak dışarıdaki soğuğa direnirken içeride sıcak bir ortam sağlama yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki, kardan yapılan iglo nasıl oluyor da içerisinde sıcaklığını koruyabiliyor?
İglo, kardan yapılan geleneksel bir konuttur ve soğuk iklimlerde, özellikle Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşayan yerli halklar tarafından inşa edilmiştir. İlgili bölgelerde, iglolar, dışarıdaki soğuk hava koşullarına karşı dayanıklılığı ve içeride sıcak bir ortam sağlama yetenekleri ile bilinir. İglo'nun içindeki sıcaklık muhafaza edilirken dikkate alınan birkaç faktör bulunmaktadır:
Karın İzolasyon Yeteneği: İglo, dışarıdaki soğuk havanın içeri sızmasını engellemek için karın izolasyon özelliğini kullanır. Kar, doğal bir izolasyon malzemesidir ve iglonun iç sıcaklığını korumada etkili bir şekilde çalışır. İglo'nun duvarları kalın bir kar tabakası tarafından oluşturulduğu için içerideki sıcaklık dışarıya geçiş yapmakta zorlanır.
Düşük Kapı Girişi: İgloların girişleri genellikle alçak ve dar olup, bu da içeri giren soğuk havanın miktarını azaltır. Kapı, içerideki sıcak havanın dışarıya sızmasını minimize eder.
Isı Kaybını En Aza İndiren Tasarım: İglo, içerideki sıcak havanın yukarı doğru yükselmesini ve buharlaşmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu, içerideki ısı kaybını en aza indirir ve iç mekanın sıcak kalmasını sağlar.
Doğal Rüzgar Direnci: İglo, genellikle yuvarlak bir şekle sahiptir ve bu da rüzgarın duvarlara eşit bir şekilde çarpmasına neden olur. Bu, iglonun dışındaki rüzgarın içeri sızmasını engeller.
Ancak, modern yapı malzemeleri ve ısıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında, iglolar sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. Geleneksel yaşam tarzına uygun olabilirler, ancak uzun vadeli konut ihtiyaçlarını karşılamak için daha modern binalar gerekebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- Akşener'den çarpıcı istek!
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!