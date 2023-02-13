Buzlukta aylarca duran lahana sarma; İlk gün ki gibi tazecik oluyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 19:48

Türk mutfağının en sevilen yemeklerindendir. Lahana sarması, Lahana dolması ya da Kelem dolması beyaz lahana yaprağının içerisine bulgur ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre değişen diğer iç malzemeleri konarak yapılan bir yemek olarak bilinmektedir.

Zeytinyağlı sarma ya da kıymalı sarma çeşitleri de bulunur.

Lahana sarmasını yapmak biraz zahmetlidir. Eğer vaktiniz varsa çokça yapabilir ve istediğiniz zaman yaprak sarmasını buzluktan çıkararak afiyetle yiyebilirsiniz.

Peki buzlukta saklanan lahana sarması nasıl hazırlanır?

Gerekli malzeme listesi;

1 orta boy lahana

250 gr.dana kıyma

2 kuru soğan

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı kalın bulgur

2 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 küçük çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

BUZLUK İÇİN LAHANA SARMASININ TARİFİ

*Soğan ince doğranır ve tüm malzemeler karıştırılarak iç harç hazırlanır.

*Lahananın sarmalık yaprakları çıkarılır ve kaynayan tuzlu suda 3 dakika kadar haşlanır, çıkarılır.

*Sarmalık şekilde bıçakla doğranır. İç harç konulur ve yapraklar tek tek sarılır.

*Buzluk poşetine muntazam bir şekilde tek tek sarmalar yerleştirilir. Buzluğa kaldırılır.

*Pişirileceği zaman önceden çıkarılır tencereye dizilir ve pişirilir. Çok pratik oluyor. Afiyet olsun.