'Çabuk yorulma, kalp hastalığı işareti olabilir'

08 Kasım 2022 Salı, 07:00

Bazen kalbi besleyen damarlarda ya da kapaklarında, bazen de kalbin hiç beklenmedik bir yerinde oluşan küçük bir sorun hayatınızı etkiler, hatta kimi zaman belirler.

NEFES DARLIĞINA DİKKAT

İlerleyen dönem kalp kapak hastalıklarında otururken ya da uyurken de nefes darlığı oluşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Durakoğlugil, Dumlu Özcan isimli takipli hastanın çabuk yorulmaya başladığının gözlemlenmesiyle aort darlığının belirlendiğini söyledi.

Durakoğlugil, “Hastamızın çabuk yorulması üzerine bu konu üzerine yoğunlaştık. Yapılan ekokardiyografi ile hastamızda ciddi aort kapak darlığı tespit edildi. Ancak hastamızın ileri yaşı, her iki boyun damarlarında ve kalp damarlarında stent olması ve en önemlisi esansiyel trombositoz dediğimiz bir kan hastalığının bulunması cerrahi açıdan yüksek risk teşkil ediyordu” dedi.

AMELİYAT RİSKİNE KARŞI TAVI YÖNTEMİ

Hastanın işlem öncesi anestezi, kardiyoloji, radyoloji ve kalp damar cerrahisi değerlendirmesinin yapıldığını ifade eden Durakoğlugil, “Değerlendirme sonucunda Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemine karar karar verildi” dedi.

Durakoğlugil, işlemin doğru yapılması kadar işlem öncesi yapılan değerlendirmenin de tedavinin başarısı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Durakoğlugil, “Yüksek riskli hastalar için uyguladığımız minimal invaziv TAVI yöntemi ile hastamızın aort kapağı ameliyatsız bir şekilde tedavi edildi. Bu tedavide ayrıca genel anestezi de kullanıldı. Sedasyon altında yapıldığı için akciğer kapasitesi yetersiz hastalarda daha sağlıklı sonuç verdiği tespit edildi. Hastanın rahatsızlığı belirlenmemiş olsaydı yaşamı tehdit edecek sonuçlarla karşı karşıya kalınabilirdi. Hastamız iki günlük bir yatışın ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” diye konuştu.