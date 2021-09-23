Çağatay Ulusoy ekranlara geri dönüyor

23 Eylül 2021 Perşembe, 18:21

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, en son “Menajerimi Ara” dizisine konuk olmuştu.

TV100’de yer alan habere göre Ulusoy, Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun ortak olduğu OGM Pictures’la anlaştı.

Yapımcı Onur Güvenatam diziyi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Tv8 için hazırlayacak. Dizinin senaryosu için hazırlıklar devam ediyor.

Ünlü oyuncunun partneri için Neslihan Atagül ve Özge Gürel’in adı geçiyor.