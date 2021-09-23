Çağatay Ulusoy ekranlara geri dönüyor

son olarak ‘Menajerimi Ara’ dizisine konuk olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ekranlara geri dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 18:21
Çağatay Ulusoy ekranlara geri dönüyor
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, en son “Menajerimi Ara” dizisine konuk olmuştu.

TV100’de yer alan habere göre Ulusoy, Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun ortak olduğu OGM Pictures’la anlaştı.

Yapımcı Onur Güvenatam diziyi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Tv8 için hazırlayacak. Dizinin senaryosu için hazırlıklar devam ediyor.

Ünlü oyuncunun partneri için Neslihan Atagül ve Özge Gürel’in adı geçiyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler