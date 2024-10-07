Çağatay Ulusoy vahşete sessiz kalmadı: Sosyal medyadan tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ülkemizde yaşanan dehşet verici olaylarla ilgili paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan olaylara tepki gösterirken, gelecekten umudunu yitirmediğini dile getirdi.

Çağatay Ulusoy vahşete sessiz kalmadı: Sosyal medyadan tepki gösterdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:05

İstanbul Fatih'te 4 Ekim günü yaşanan korkunç olayda, Semih Çelik isimli cinayet faili, 19 yaşındaki Ayşenur ve İkbal adlı iki genç kadını canice katletmiş, ardından kendisi de surlardan atlayarak intihar etmişti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından pek çok ünlü isim yaşananlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu trajik olayın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Ulusoy, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı yazısında öfkesini dile getirdi. Ünlü oyuncu umudun hala var olduğuna inandığını belirterek, paylaşımını "Nice güzel yarınlara..." sözleriyle sonlandırdı.

Ulusoy'un paylaşımı şu şekilde: 




Etiketler: #Çağatay Ulusoy

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