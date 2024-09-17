Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma! Rekor ücret karşılığında 'Eşref Rüya'da yer alacak

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:49

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:49

Geçtiğimiz yıl Ay Yapım ile Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL’ye anlaşan Çağatay Ulusoy, bugün Tims&B ile yeni bir projede yer almak için anlaşmaya vardı. Basında geniş yankı uyandıran bu anlaşmanın detayları kulislerde konuşulmaya başladı.

Yakışıklı oyuncu, yurt dışı satış başarısı yüksek olan isimlerin başında gelmeye devam ederken, yapımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu sezon için Ay Yapım’dan İşgal Günlerinde Aşk, OGM Pictures’tan Halef, ve Bozdağ Film’den TRT’de yayınlanması planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için teklifler alan Ulusoy, son olarak Tims&B ile anlaşarak dikkatleri üzerine topladı.

Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre, Çağatay Ulusoy’a teklif edilen bölüm başı ücret 3,5 milyon TL. Bu rakam, bir Türk aktörün bugüne kadar aldığı en yüksek ücret olarak kaydedildi. Ulusoy, geçtiğimiz sezon Ay Yapım’dan aldığı ve eklentileriyle 2,5 milyon TL’ye ulaşan bölüm başı ücretiyle de çok konuşulmuştu. Kendi rekorunu kıran oyuncu, şimdiden televizyon dünyasında büyük ses getirdi.

YENİ DİZİ: EŞREF RÜYA

Çağatay Ulusoy’un başrolde olacağı dizinin adı Eşref Rüya olarak açıklandı. Senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı bu dizi, televizyon için çekilecek. Görüşülen kanallar arasında Kanal D de bulunuyor. Dizi, 14 yaşında bir tamirci çırağı olarak çalışan Eşref’in, çocukken görüp aşık olduğu ve Rüya adını taktığı bir kızla yıllar sonra karşılaşmasını ve onun düşmanı olarak karşısına çıkmasını etkileyici bir dille anlatıyor.

Dizinin başrol kadın oyuncusu Nisan karakterine kimin hayat vereceği ise büyük merak konusu. Ayrıca, karakterin şarkı da söylemesi, seçilecek oyuncunun kim olacağına dair heyecanı daha da artırıyor.