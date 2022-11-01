Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan 'evlilik' kararı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Duygu Sarışın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
İçerde, Delibal, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bazı kaynaklara göre oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile evleniyor.
NTV'de yer alan habere göre, uzun bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlenmeye karar verdiği iddia edildi.
Bir süredir kameralardan ve televizyondan uzak kalan Ulusoy ile Sarışın’ın yeni evleri için mobilya arayışında olduğu biliniyor.
Söylentilere göre çift gelecek yaz dünyaevine girecek.
Aslen İzmirli olan Sarışın’ın yıldızı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile parlamıştı. Oyuncu, Ulusoy ile İçerde dizisinde beraber rol almıştı.
Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu. Çiftin ilişkisi 2013 yılında son bulmuştu.
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