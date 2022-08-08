Çağatay Ulusoy sette kaza geçirdi, ölümden döndü

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:38

'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi yapımlarda yer alan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Şimdilerde 'Terzi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, araçla aksiyon sahnesi çekilirken kaza geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca ölümden döndü.

Milliyet'in haberine göre, Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi.