Çağatay Ulusoy imzayı attı: Netflix'ten 'Centilmen' dizisi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:25

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, çok konuşulacak bir diziyle daha ekranda boy göstermeye hazırlanıyor. Ulusoy, çekimlerini tamamladığı "Terzi" dizisinin ardından yeni bir Netflix dizine imza attı.

Ulusoy’un yeni dizisinin adının "Centilmen" olduğu belirtilirken, projeyi Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ve Onur Bilgetay'ın yöneteceği bildirildi.

NETFLİX'İN YENİ DİZİSİ

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre yapımcılığını Onur Güvenatam’ın sahibi olduğu OGM Pictures’ın üstleneceği dizi, tıpkı “Terzi” gibi Netflix’te seyirciyle buluşacak.

Son zamanlarda canlandırdığı farklı rollerle övgü toplayan Çağatay Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Dizinin cast çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.