Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu başrolde: 'Uykucu' gişede rekor kırdı

31.10.2025 12:18:00
Haber Merkezi
Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği “Uykucu” filmi, vizyona girdiği ilk 12 saatte 103 bin 880 seyirci ile rekor gişe yaptı. Film, diğer filmlerin bir haftalık izleyici sayısını geride bıraktı.

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı “Uykucu” filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona girdiği ilk gün rekor bir açılışa imza attı. Gösterime girdiği ilk 12 saatte yaklaşık 103 bin 880 seyirci tarafından izlenen film, vizyondaki diğer filmlerin bir haftalık seyirci rakamlarını geride bıraktı.

Image

Poll Films yapımcılığında Polat Yağcı imzasıyla çekilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay, senaryosunda ise Kubilay Tat yer alıyor. Filmde ayrıca Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncular rol alıyor.

 

Film, vizyondaki etkileyici başlangıcıyla, seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

