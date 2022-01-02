Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk'tan ilk fragman geldi

02 Ocak 2022 Pazar, 09:23

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece dijital projelerde yer alan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

İLK TANITIM GELDİ

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

YENİ İMAJI GÖZ DOLDURDU

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un ise partneri henüz belli değil.

MÜJDEYİ ACUN ILICALI VERDİ

Çağatay Ulusoy müjdesini ise Acun Ilıcalı verdi. Ilıcalı fragmanı sosyal medya hesabından paylaşarak "Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz 'Süslü Korkuluk' yakında TV8’de" dedi.

SÜSLÜ KORKULUK OYUNCULARI

İzleyicilerin büyük ilgisini çeken fragmanda, Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görüldü. Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.