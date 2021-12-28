Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu: Süslü Korkuluk

28 Aralık 2021 Salı, 17:45

Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Ulusoy, "Süslü Korkuluk" dizisiyle TV8'de izleyicilerle buluşacak.

Televizyon Gazetesi'nin gazeteci Birsen Altuntaş’tan aktardığına göre, bir süredir hazırlıkları devam eden "Süslü Korkuluk" dizisinin duyurusu resmen yapıldı. Dizinin yapımcılığını "Camdaki Kız", "Masumlar Apartmanı", "Kırmızı Oda", "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi reyting rekorları kıran yapımları çeken OGM Pictures üstlendi.

YÖNETMENİ CEM KARCI OLDU

Projenin yönetmen koltuğunda ise reyting rekortmeni dizilerin yönetmeni Cem Karcı oturacak.

Son olarak Kırmızı Oda ile İlk ve Son adlı dizilerin yönetmenliğini üstlenen Karcı, bir süredir Barcelona'daydı. İstanbul'a dönen Karcı, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinin teaser'ını çekecek.

Dizide yer alacak diğer oyuncular için görüşmeler devam ediyor.

'YALI ÇAPKINI' BAŞLAMADAN BİTTİ

OGM Pictures, "Süslü Korkuluk"un öncesinde, bir süredir "Yalı Çapkını" adlı dizinin ön hazırlıkları için çalışma içindeydi.

2022 yılında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin başrolü için Çağatay Ulusoy ile anlaşma sağlansa da Çağatay Ulusoy senaryo kendisine ilk geldiğinde beğenmedi ve bazı değişiklikler yapılmasını istedi.

Ulusoy, dizinin hikayesini beğenmeyerek veto edince OGM Pictures, "Yalı Çapkını" dizisini rafa kaldırdı.