Survivor All Star başlamadan polemiği başladı: Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı yorum yarışmacıları çıldırttı
TV8'de yayınlanan Survivor Panorama yorumcularından ve Survivor'ın eski yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu'nun Survivor All Star 2022 öncesi yaptığı değerlendirme, yarışmacıları kızdırdı. Hatipoğlu'na, Yasin Obuz, Mert Öcal ve Furkan Kızılay'dan yanıt gecikmedi. Tartışma, sosyal medyaya yansıdı.
Türkiye'nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler-Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
All Star'da Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. TV8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.
TAKIMLAR BELLİ OLDU
Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.
HATİPOĞLU'NUN YORUMU KIZDIRDI
Herkes heyecanla yarışmanın başlaması için gün sayarken Twitter hesabından, Survivor All Star’da performanslara ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu yarışmacıları kızdırdı.
Hatipoğlu’nun, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş’a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep oldu.
Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırdı.
"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"
Hatipoğlu'na ilk tepki Yasin Obuz'dan geldi. Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim evelallah" diyerek cevap verdi.
"ÇOK AMATÖRCE"
Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de Mert Öcal'dan geldi.
Öcal Twitter hesabından, "Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik'e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100m'yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?" yazdı.
"HIRSINI ALAMAMIŞ PAŞAM"
Hakan Hatipoğlu'nun sözlerine cevap veren bir diğer isim de Furkan Kızılay oldu.
Kızılay, Instagram hesabından, Hatipoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Hırsını alamamış paşam! Demek ki bu sene sadece sahada değil, dışarıda da savaşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, fragmanda sadece heyecanlıyım, kazanmayı özledim dedim. Çünkü benim savaşım kendimle! Ben kimseyi hor görerek, küçümseyerek gitmiyorum. Bütün arkadaşlarım birbirinden yetenekli kişiler. Böyle bir sıralama yapmak sadece ilgi odağı olmak amaçlıdır" yazdı.
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