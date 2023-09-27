Çağatay Ulusoy'un yeni imajı gündem oldu
Yeni projeleri için sık sık imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, bu sefer de saçını ve sakalını uzattı. Oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Ulusoy'un tarzı sosyal medyada gündem oldu.
Gaddar isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan ancak Bir Bir Aileyiz filmi iptal edilen Çağatay Ulusoy, sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyor.
Son olarak aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu bu sefer de saç ve sakalını uzattı.
KIVIRCIK SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yoğun bir iş temposu bulunan ve son olarak Terzi dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, setten sete koşarken rolleri için de imaj değiştiriyor.
20 gün önce kilolarından dolayı gündeme gelen Çağatay Ulusoy, kirli sakalı ve kıvırcıklaşan uzun saçlarıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun son imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Ulusoy'un tarzını çok beğenirken bir kısım ise uzun saçı yakıştıramadı.
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