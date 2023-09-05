Oğuzhan Uğur paylaştı: Çağatay Ulusoy'un yeni imajı gündem oldu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:16

Güncelleme: 05.09.2023 - 15:19

Son olarak Terzi'de rol alan ve yeni sezonda Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı. Oyuncunun son hali, Kıvanç Tatlıtuğ'un fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Behlül karakterinin finaldeki haline benzetildi.

SAÇINI VE SAKALINI UZATTI

Sunuculuğunu üstlendiği programlarıyla sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi.

Uğur, buluşmadan bir kareyi de sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum" notunu yazdı.

Fotoğrafta Çağatay Ulusoy'u tanıyamayan birçok kullanıcı "Paylaşımda adı olmasa tanıyamazdım" yorumunu yaptı.