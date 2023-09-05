Oğuzhan Uğur paylaştı: Çağatay Ulusoy'un yeni imajı gündem oldu
Yeni sezonda Gaddar isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, hem kilo aldı hem de saçını ve sakalını uzattı. Oyuncunun son halini gören hayranları ise ilk bakışta tanıyamadı.
Son olarak Terzi'de rol alan ve yeni sezonda Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı. Oyuncunun son hali, Kıvanç Tatlıtuğ'un fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Behlül karakterinin finaldeki haline benzetildi.
SAÇINI VE SAKALINI UZATTI
Sunuculuğunu üstlendiği programlarıyla sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi.
Uğur, buluşmadan bir kareyi de sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum" notunu yazdı.
Fotoğrafta Çağatay Ulusoy'u tanıyamayan birçok kullanıcı "Paylaşımda adı olmasa tanıyamazdım" yorumunu yaptı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- Evde besledikleri yılanlarla geçiniyorlar
- Putin tek şart sundu
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!