Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu: Eşref geliyor!

Kanal D, yeni sezonda Bulutların Üzerinde, Piyasa ve Eşref gibi üç yeni diziyi daha ekranlara getirecek. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Eşref, 2026 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu: Eşref geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:33

Kanal D, 2024 sezonunda Arka Sokaklar, İnci Taneleri ve Yalan gibi dizilerle ekranlara gelmişken, yeni projeleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanal, Uzak Şehir ve Annem Ankara dizilerinin ardından önümüzdeki aylarda başlayacak 3 yeni diziyle daha izleyicilerini ekran başına toplayacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kanal D’nin yeni dizilerinden ilki, BKM imzalı Bulutların Üzerinde olacak. Onur Koçal’ın senaryosunu yazdığı, Soner Caner’in ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

BAŞROLDE ÇAĞATAY ULUSOY

Kanal D’nin bir diğer yeni dizisi, Pastel Film’in yapımcılığında, Mehmet Barış Günger’in yazdığı Piyasa olacak. Diğer projelerden biri ise Tims&B imzalı Eşref dizisi. Ethem Özışık’ın yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yöneteceği dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alacak. Kadın başrol oyuncusu ise henüz açıklanmadı. Eşref dizisi, 2026 Şubat ayında ekranlarda olacak ve yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikayesini anlatacak.



Etiketler: #Çağatay Ulusoy #Bulutların Üzerinde

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