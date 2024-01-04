Çağımızın en önemli psikolojik sorunlarından biri... 6 aydan uzun sürüyorsa mutlaka destek alın!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:57

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:57

Kronik yorgunluk, çağımızın en önemli psikolojik sorunları arasında yer almaktadır. Sürekli stres altında yaşam süren, çok fazla sorumluluğu olan ve yoğun iş temposunda çalışan kişilerde daha sık hissedilmektedir. Ayrıca uyku düzenindeki tutarsızlık kişiyi kronik yorgunluğa sürükleyebilir. Bu kişiler ne kadar dinlenirse dinlensinler asla kendilerini enerjik hissedemezler. Bu nedenle yorgunluk şikayetleri 6 aydan uzun sürüyorsa mutlaka bir destek alınması gerekmektedir.

KRONİK YORGUNLUK NEDEN OLUR?



Kronik yorgunluğun nedenleri yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Genç insanlarda iş stresi, olumsuz ikili ilişkiler ve depresyon kronik yorgunluğa neden olabilirken, daha yaşlı insanlarda ölüm korkusu, sağlık sorunları ve hayat ile ilgili pişmanlıklar bireyi kronik yorgunluğa sürükleyebiliyor.

KRONİK YORGUNLUĞUN BELİRTİLERİ

Kronik yorgunluk belirtileri ile yorgunluk belirtileri birbirine çok fazla karıştırılabiliyor ancak aradaki en net ayrım ise kişinin yataktan kalktığında bile kendisini dinlenmemiş hissetmeye devam etmesi, hafıza sorunları ve konsantrasyon bozukluklarıyla karşı karşıysa kronik yorgunluğun habercisi olabileceği söylenebilir.

KRONİK YORGUNLUK NASIL GEÇER?

Kronik yorgunluğa tekrar eden yaşam tarzıda sebep olabiliyor. Ayrıca sağlıksız beslenme de kronik yorgunluğa sebep olan durumlardan birisidir.

Kronik yorgunluğun psikolojik olarak ortadan kaldırılabilmesi için kişinin olumsuz duygularının olumlu yönde değiştirilebilmesi, stres etkenlerinin tanınması ve uygun baş etme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Kişinin hoşlandığı aktivite ve hobilere zaman ayırmaya çalışması, dinlenmeye ayrılan sürenin yavaş yavaş azaltılabilmesi ve sosyal ilişkilerini de güçlendirmeye yönelik davranışlarda bulunması gerekir.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, '' Kronik yorgunluğu ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimler yapıldıysa ve hala yorgunluk hissedilmeye devam ediyorsa kişi ertelemeden bir destek alarak bu süreci yönetebilir.'' dedi.