Çağla Şıkel aşk kriterlerini açıkladı: 'Düzenimi kimse bozamaz!'

İki çocuk annesi olan ve yıllara meydan okuyan fit görünümüyle her zaman gündemde kalan Çağla Şıkel, Melis İşiten’in programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde "ilaç ve kuruyemişten oluşan" minimalist kahvaltı tabağıyla beslenme disiplini tartışılan Şıkel, bu kez madalyonun diğer yüzünü; duygusal dünyasını anlattı.

"AŞK DÜZENİMİ DEĞİŞTİREMEZ"

Aşkın üzerindeki etkisini "neşeli bir dengesizlik" olarak tanımlayan ünlü model, duygularının hayat rutinini sarsmasına izin vermediğini vurguladı. Yaşıyla birlikte hayat felsefesinin de oturduğunu belirten Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

"Denge bozuluyor ama iyi anlamda bozuluyor. Ancak aşk durumu benim yatma saatimi veya sörfe gitme programımı değiştiremez. O düzenin içine dahil olmak ve birlikte bir şeyler paylaşmak asıl güzel olan."

"ARKADAN KONUŞANLARDAN ÇOK ÇEKTİM"

Kariyerinin ilk yıllarına dair bir iç döküşte de bulunan Şıkel, 20'li yaşlarında sanat camiasında karşılaştığı zorluklara değindi. Camiadaki "gelgitli" tavırların kendisini çok yorduğunu ifade eden ünlü isim, geçmişteki hayal kırıklıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Yüzüne 'canım' deyip arkandan konuşanları duyduğumda büyük hayal kırıklıkları yaşadım. Bu tecrübeler beni yalnızlığın güzelliğini keşfetmeye itti."