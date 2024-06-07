Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar: 'O bana aşık diye düşünüyordum'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:08

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Çağla Şıkel konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Şıkel yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Ben de ona aşığım. Bir gün Kuzey'e 'Neden benim sevgilim olmuyor biliyor musun?' dedim. 'Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. Sonra durup kendime 'Ben bu çocuğa ne dedim?' diye düşündüm. O an içimden öyle söylemek geldi. O kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. İyi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi ki anne olmuşum. Çok şanslıyım" dedi.

Şıkel "Türkiye Güzellik Yarışması'na babamdan gizli girmiştim. Babamı sadece yarışmanın olduğu gün oraya çağırdık. Babam nefret içinde geldi. Ben birinci olduğum zaman ayağa ilk fırlayan 'İşte benim kızım' diye bağıran oydu" dedi.



Çağla Şıkel, hayatındaki kırılma noktalarını şöyle sıraladı:

“Babamın kaybı, boşanmam. Çocuklarımın doğumu benim için kırılma diye düşündüğümüz ama inanılmaz bir bağla değişen bir şey. Çağla eğer bir yerinden kırılıp başka bir kadın olduysa babasının ölümü ve sonra çocuklarımın doğumu. Kırılma, müthiş bir filizlenmedir aslında.”

Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel şu ifadeleri kullandı:



"Erken menopoz riskim var. Henüz girmedim ama o dönem çok da belli değil. Ailesel, genetik kaynaklı. Yumurtalarımı dondurdum 6-7 yıl önce. ‘Varken dursun’ dedim ve yaptım. Şu an o kadar yüksek değilim. Çünkü Uzay ile Kuzey'e ilgi düzeyim arttı. Zaten baş etmekte böyle zorlanıyorum, dalgalanıyorum. Sürekli kendime bir şeyler katmak zorundayım. Oturduğumuz yerden annelik yapamıyoruz ama doğurma hissi bana çok güzel geliyor. Ben normal doğum yaptım. Tekrar bir çocuk büyütmek isterim ben."

Taylan'ın "Mesleki hayatında kadın zorbalığına ve baskısına maruz kaldın mı hiç?" sorusuna Şıkel "Ben hayatımda kadınlardan gördüğüm kadar desteği sevgiyi kimseden görmedim" dedi.

Şıkel, ayrılmış anne ve babalara ise şu öneride bulundu:



“Bu yolda ego ile birlikte ilerlemeye devam ederseler o çocuklara koşulsuz bir sevgi veremezler. Karşı taraf ile ilişki 'zorunda' olmamalı. İyi akmalı ilişki. Yoldaş olacaksınız. Birini sevmemeye engel tek şey egodur. Egonu çocukların için bir kenara bırakmalısın"

