Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:24

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na yol tarifi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Çağlayan Adliyesi nerede? İstanbul Adalet Sarayı'na nasıl gidilir?

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ NEREDE?,

İstanbul Adalet Sarayı veya halk arasında Çağlayan Adliyesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan adliyedir. Temmuz 2011'de mevcut konumundaki yeni binasının açılışından sonra Avrupa'nın en büyük adliyesi oldu.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Çağlayan metrobüs durağı, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının önemli duraklarından biridir ve 8 Eylül 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Şişli'nin Merkez Mahallesi'nde yer alan bu istasyon, yoğun ulaşım talebini karşılamak için önemli bir ulaşım noktasıdır.

Çağlayan metrobüs istasyonuna, M7 Çağlayan metro istasyonundan sadece 500 metre uzaklıkta yürüyerek ulaşılabilir. Ancak, bu iki ulaşım aracı arasında doğrudan bir aktarma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, Çağlayan metrobüs istasyonuna ulaşmak için İETT otobüsleri de kullanılabilir. 141M, 32M, 34, 34A, 34BZ, 34G, 92Ş ve EM1 numaralı otobüs hatlarıyla bu metrobüs istasyonuna rahatlıkla ulaşmak mümkündür.