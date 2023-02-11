Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Çağrı Çıtanak hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:31

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:31

Oyuncu Çağrı Çıtanak, binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremler sırasında Hatay'da bulunan annesi Nevber Yurdal Çitanak için yardım istedi.



ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

1990 yılında Antakya’da dünyaya gelen Çağrı Çıtanak 10 yaşında temel tiyatro eğitimine başladı ve 4 yıl boyunca eğitim aldı. Çıtanak 2000 ve 2004 yılları arasında Antakya Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve oyunculuk kariyerine burada başladı.

ÇAĞRI ÇITANAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

İlk olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinin başrolleri arasında yer aldı, daha sonra "Tatlı İntikam", "Ateş Böceği" ve "Vatanım Sensin" projelerindeki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Çağrı Çıtanak "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ferit karakterine hayat verdi.

ÇAĞRI ÇITANAK EVLİ Mİ?

Çağrı Çıtanak, Ekim 2022'de Yargı dizisinde Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu evlendi.



