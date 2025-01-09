Çalışanların yüzde 41’i yapay zeka nedeniyle işlerini kaybedebilir!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:48

Yapay zeka teknolojilerinin yükselişi, iş dünyasında büyük değişimlere yol açıyor. 2030 yılına kadar birçok çalışanın işinden olacağı öngörülüyor. İşte yapay zeka ile ilgili çarpıcı araştırma sonuçları ve geleceğin iş dünyası hakkında bilmeniz gerekenler!

YAPAY ZEKA VE İŞ KAYBI: ÇARPICI VERİLER

Son yapılan Geleceğin İşleri Raporu, işverenlerin yüzde 41’inin yapay zeka (AI) nedeniyle çalışanlarını işten çıkarmayı planladığını ortaya koydu. Özellikle büyük şirketlerin, tekrarlayan görevlerin otomasyonu sayesinde çalışan sayılarını önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ancak rapor, bu iş kayıplarının yanında önemli bir dönüşüm fırsatına da işaret ediyor. İşverenlerin yüzde 77’si, mevcut çalışanlarının becerilerini yapay zekaya uyumlu hale getirmek için yeniden eğitim veya beceri geliştirme programları düzenlemeyi planlıyor.

HANGİ MESLEKLER RİSK ALTINDA?

Rapor, yapay zeka nedeniyle en fazla küçülme yaşaması beklenen meslekleri de sıraladı. Risk altındaki sektörler arasında şunlar öne çıkıyor:

Posta hizmeti görevlileri

Yönetici sekreterler

Bordro memurları

Bunun yanı sıra, grafik tasarımcılar ve hukuk sekreterleri gibi bilgi odaklı meslekler de risk altında. Yapay zekanın bilgi işleme ve analiz kapasitesinin artması, bu mesleklerde de dönüşümü hızlandırıyor.

YAPAY ZEKANIN POTANSİYELİ: TEHDİT Mİ, FIRSAT MI?

Rapor, yapay zekanın yalnızca iş kayıplarına neden olmadığını, aynı zamanda insan becerilerini geliştirme potansiyeline de dikkat çekiyor. Özellikle üretken yapay zeka teknolojilerinin, özgün içerik oluşturma ve bilgi işleme gibi alanlarda insanlarla iş birliği yaparak iş süreçlerini dönüştürebileceği vurgulanıyor.

Dropbox ve Duolingo gibi teknoloji şirketlerinin yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarmalar yapması, bu dönüşümün her zaman olumlu sonuçlar yaratmayabileceğini gösteriyor. Ancak iş dünyasında yeniden eğitim programları ve iş birliği modelleriyle, yapay zekanın avantajlarından yararlanmak mümkün olabilir.

2030 yılına kadar iş dünyasında yapay zeka kaynaklı büyük bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Bu süreçte hem bireylerin hem de şirketlerin, değişime uyum sağlamak için stratejik adımlar atması gerekiyor.