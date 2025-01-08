Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:10

ABD'nin Las Vegas kentinde Trump otelinin önünde gerçekleşen Tesla patlatma olayında, saldırganın patlayıcı cihazı hazırlarken ChatGPT'den faydalandığı iddiaları gündeme oturdu. Emniyet yetkililerinin açıklamaları sonrası gözler, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ye çevrildi.

PATLAMA VE CHATGPT İDDİALARI

1 Ocak sabahı, Las Vegas’taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç infilak etti. Patlamada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki 7 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından yapılan soruşturma, 37 yaşındaki saldırgan Matthew Alan Livelsberger’in eylemini planlarken OpenAI’nın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’den yararlandığını ortaya çıkardı.

Yetkililer, Livelsberger’in ChatGPT’yi patlayıcı cihaz yapımı için bilgi edinmek ve operasyonun ayrıntılarını planlamak amacıyla kullandığını iddia etti.

YETKİLİLERDEN ENDİŞE VERİCİ AÇIKLAMA

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Ancak bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin patlayıcı cihaz yapımında bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay. Bu, kolluk kuvvetleri için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor."

Şerif Yardımcısı Dori Koren de saldırganın ChatGPT aracılığıyla patlayıcı miktarını hesapladığını ve havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini öğrendiğini belirtti.

OPENAI'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin geçmişte, yapay zekanın zararlı amaçlarla kullanılmasını önlemek için sıkı güvenlik önlemleri aldığı biliniyor. ChatGPT, patlayıcılar, ateşli silahlar ve diğer zararlı içeriklere dair bilgi vermemek üzere eğitilmiş durumda.

Yine de saldırganın, teknolojiyi kötüye kullanarak bu engelleri aşma girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. OpenAI’nin olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

YAPAY ZEKANIN KÖTÜYE KULLANIMI

Bu olay, yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma potansiyelini bir kez daha gündeme taşıdı. Yapay zeka uzmanları, sistemlerin sürekli olarak güncellenmesi ve kötüye kullanımın önlenmesi için daha güçlü güvenlik mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.