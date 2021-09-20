Çalışırken şarkı söyleyen tesisatçının hayatı değişti

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:51

Fotoğraf: Paul Conneally

Loughborough kasabasındaki bir evin banyolarını yapan tesisatçı Kev Crane çalışırken bir yandan radyoda çalan şarkıya eşlik ediyordu.

Tesisatçının sesini duyup etkilenen ev sahibi ise pandeminin başında müzik şirketi kuran Paul Conneally idi.

Conneally, Crane’e sesini beğendiğini söyleyince tesisatçı da amatör müzik çalışmalarından bahsetti.

Crane kapanma sırasında evde kendi küçük stüdyosunu kurmuş, Youtube’dan izlediği videolarla düzenleme yapmayı öğrenmişti.

ALBÜMÜ ÇIKTI

Diken'İn aktardığına göre, kendi şarkı sözlerini yazıp kayıt yaptığını söyleyince Conneally tesisatçının işlerini dinlemek istedi:

“Bana bazı şarkılar gönderdi. Sözlerinden ve 80’ler esintili olup aynı zamanda günümüze ait bir sound’u olmasından çok etkilendim.”

Conneally Crane ile albüm anlaşması imzaladı. Sözlerini yazıp prodüktörlüğünü yaptığı şarkılardan oluşan ‘Why Can’t I Be You?’ adlı albüm böylece piyasaya çıktı.

“Gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini asla beklemezdim. Müzik yapmaya bayılıyorum, bu benim hobim” diyen Crane şimdiden ikinci albüm için çalışmaya başladı.