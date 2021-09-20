Çalışırken şarkı söyleyen tesisatçının hayatı değişti
Britanya’da bir tesisatçı bir evin banyosunda çalıştığı sırada şarkı söyleyince hayatı değişti.
Fotoğraf: Paul Conneally
Loughborough kasabasındaki bir evin banyolarını yapan tesisatçı Kev Crane çalışırken bir yandan radyoda çalan şarkıya eşlik ediyordu.
Tesisatçının sesini duyup etkilenen ev sahibi ise pandeminin başında müzik şirketi kuran Paul Conneally idi.
Conneally, Crane’e sesini beğendiğini söyleyince tesisatçı da amatör müzik çalışmalarından bahsetti.
Crane kapanma sırasında evde kendi küçük stüdyosunu kurmuş, Youtube’dan izlediği videolarla düzenleme yapmayı öğrenmişti.
ALBÜMÜ ÇIKTI
Diken'İn aktardığına göre, kendi şarkı sözlerini yazıp kayıt yaptığını söyleyince Conneally tesisatçının işlerini dinlemek istedi:
“Bana bazı şarkılar gönderdi. Sözlerinden ve 80’ler esintili olup aynı zamanda günümüze ait bir sound’u olmasından çok etkilendim.”
Conneally Crane ile albüm anlaşması imzaladı. Sözlerini yazıp prodüktörlüğünü yaptığı şarkılardan oluşan ‘Why Can’t I Be You?’ adlı albüm böylece piyasaya çıktı.
“Gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini asla beklemezdim. Müzik yapmaya bayılıyorum, bu benim hobim” diyen Crane şimdiden ikinci albüm için çalışmaya başladı.
İlgili Haberler
- Yatak odalarında piton buldular
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- Taliban beklenen adımı attı!
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- AKP'li Yavuz'dan 'erken seçim' açıklaması