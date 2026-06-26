Çalışma hayatı için uzmanlardan kritik uyarı: İş verimini ve artırmanın sırrı '5 dakikalık' molada saklı

E-postaları yanıtlamak, rapor hazırlamak veya bitmek bilmeyen görüntülü toplantılara katılmak... Günümüz ofis hayatının büyük bir bölümü bilgisayar karşısında, sandalyeye mahkûm bir şekilde geçiyor. Ancak uzmanlar, bu hareketsiz yaşam tarzının gelecekteki ciddi sağlık sorunlarının temelini attığı konusunda uyarıyor.

HAREKETSİZLİK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Tıp dünyası uzun süredir hareketsiz yaşamın tehlikelerine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, uzun süre ara vermeden oturmak, obezite riskini artırmanın yanı sıra kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik rahatsızlıkların gelişimine de doğrudan zemin hazırlıyor. Çalışanlar "ekran molası" vermeleri gerektiğini bilse de, iş akışını bozmadan bunun ne sıklıkla yapılması gerektiği konusu bugüne kadar netlik kazanmamıştı. British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan yeni bir araştırma, bu tartışmalara son noktayı koyarak ofis çalışanları için ideal "hareket dozunu" belirledi.

11 BİN ÇALIŞAN İNCELENDİ: İDEAL DOZ 'HER SAAT BAŞI 5 DAKİKA'

Columbia Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 11 bini aşkın ABD'li ofis çalışanının katıldığı kapsamlı araştırma, çalışma saatleri içindeki hareketliliğin etkilerini mercek altına aldı. Günde ortalama 8-9 saat çalışan katılımcıların rutinleri, yorgunluk seviyeleri ve performansları haftalarca izlendi. Katılımcılardan belirli periyotlarla (yarım saat, bir saat ve iki saatte bir) yürüyüş yapmaları istendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yarım saatte bir yapılan yürüyüşler çalışanın ruh halini iyileştirse de iş akışında kopukluklara neden oldu. En ideal ve uygulanabilir sonucun ise "her saat başı 5 dakikalık yürüyüş" olduğu saptandı. Bu kısa molaların çalışanların üretkenliğini, uyanıklığını ve genel ruh halini en üst seviyeye çıkardığı kaydedildi.

Kısa Yürüyüşler Hafızayı ve Dikkati Güçlendiriyor

Araştırmanın başındaki isim olan Keith Diaz, günümüzde yetişkinlerin uyanık oldukları sürenin yaklaşık dörtte üçünü hareketsiz geçirdiğine dikkat çekerek çarpıcı tespitlerde bulundu. Pek çok çalışanın mola verirken "patronum veya çalışma arkadaşlarım ne düşünür" endişesi taşıdığını belirten Diaz, ofis kültüründe değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Diaz, çalışma performansına yönelik endişelere de açıklık getirerek, "Mantığa ters gibi görünse de hareket molaları iş performansını gerçek anlamda artırır. Yürütücü işlevleri, dikkati ve hafızayı güçlendirir. İnsanların kendilerini daha zinde hissetmelerini sağlar" ifadelerini kullandı. Bu hareketliliğin illa işi bırakmak anlamına gelmediğini belirten uzmanlar; telefon görüşmelerini ayakta gezinerek yapmanın veya ofis içi kısa toplantıları yürüyerek gerçekleştirmenin de son derece etkili olacağını belirtiyor.