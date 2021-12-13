Araştırma ortaya koydu: Köpekler yaklaşık 215 kelimeyi anlıyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

Kanada'daki araştırmacılar, çeşitli köpek ırklarının 165 sahibi ile evcil hayvanlarının anladığı farklı kelimeler ve ifadeler hakkında yaptıkları ankette, hemen hemen tüm köpeklerin kendi isimlerine ve "otur", "yuvarlan" ve "yat" gibi klasikler de dahil olmak üzere, çoğunluğunu komutların oluşturduğunu kelimeler tepki verdiği gözlemlendi.

Köpek sahipleri, köpeklerinin 15 ila 215 kelime ve kelime öbeğine yanıt verdiğini bildirdi.

Köpeklere cinslerine göre bakıldığında, Australian Shepherd (Avustralya Çoban Köpeği), German Shepherd (Alman çoban köpeği), Border Collie gibi çoban köpekleri ve Bichon Frise (Bişon çuha köpeği), Cavalier King Charles Spaniel ve Chihuahua gibi süs köpeklerinin, diğer köpek cinslerine göre daha fazla kelime ve kelime öbeğine yanıt verdiği görüldü. Bununla birlikte araştırmacılar, köpeklerin en zeki köpekler kadar fazla kelimeye cevap vermeyi öğrenmesi için resmi bir eğitimin gerekli olacağını kabul ediyor.

Kanada Dalhousie Üniversitesi araştırmacıları Catherine Reeve ve Sophie Jacques tarafından yapılan yeni çalışmada “Evrimsel tarihleri ve insanlarla yakın ilişkileri nedeniyle evcil köpekler, insanların sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarına diğer türlerin erişemeyeceği bir düzeyde yanıt vermeyi öğrendi. İletişimsel ipuçlarına yanıt verme yetenekleri, hayatımızda oynadıkları sayısız yer ve aile rolleri için kritik öneme sahiptir. Sahiplerinin raporlarına göre, köpeklerin yalnızca sayı bakımından değil, aynı zamanda sözde yanıt verdikleri kelime türlerinde de büyük farklılıklar gösterdiği görülüyor. Mevcut çalışma, köpeklerin özellikle nesne kelimelerden ziyade komutlara yanıt vermede usta olabileceğini öne süren mevcut araştırmalarla tutarlıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

1928 gibi erken bir tarihte de bilim insanları, köpeklerin insanların onlara ne söylediğini anlama yeteneklerini değerlendirmeye çalıştı. O yıl, psikologlar C.J. Warden ve L.H. Warner, genç bir erkek Alman Çoban olan Fellow'un, sahibinin sözlü komutlarına yanıt verme yeteneğini belgeledi. Fellow'un 'dışarı çık ve beni bekle' gibi ifadeler de dahil olmak üzere yaklaşık 68 kelime veya kelime öbeğine uygun şekilde yanıt verdiği gözlemlendi, ardından Fellow odadan ayrıldı ve kapının dışına oturdu.