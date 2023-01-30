27 yıllık usta mercimek çorbasının lezzet sırrını tek tek anlattı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 23:12

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:12

Kış aylarınca akşam yemeklerinin yanına en iyi yakışan lezzetlerinden biride çorbalardır. Türk mutfağında çeşit çeşit çorbalar yer alıyor. Ancak mercimek çorbası en çok tercih edileni.

27 yıldır lokantacılık yapan Erdem amcadan lezzetli mercimek çorbasının püf noktaları;

* Tencere seçimi mutlaka doğru olmalı.

* Çorba yapımında kireçli çeşme suyu yerine içme suyu kullanılmalı

* Aşırı yağ ve tuz kullanılmamalı. İsteyen çorbayı içerken zaten tuzunu ilave edebilir.

* Baharat ve limon suyu mutlaka çorba servis edilirken sofrada yer almalı.

* Çorba yapımında et veya tavuk suyu kullanılmalı. Hazır marketlerde satılanlar yerine ev yapımı tavuk veya et suyu tercih edilmelidir.

Çorbayı ne yüksek ateşte nede orta ateşte pişirmemek gerekiyor. Çorbanın lezzetli olması için mutlaka kısık ateşte pişirilmesi gerekir.

KOLAY MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 litre su

2 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kepçe tavuk suyu

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

MERCİMEK ÇORBASININ TARİFİ

Soğanlar doğranarak zeytinyağında kavrulur daha sonra yıkanmış ve süzülmüş mercimek, tavuk suyu, tuz ilave edilerek, 1,5 litre suyla çorba kaynamaya bırakılır

Mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir.



Pişen mercimekler başka bir tencerede tel süzgeçten geçirilir ya da blender yardımıyla inceltilir.

Daha sonra nane ve kırmızıbiber ve salça kavrularak üzerine ilave edilir ve bir kaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

Önemli hatırlatma; Zeytinyağı yoksa tereyağı kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağıyla yapılan çorbanız lezzetsiz olacaktır.