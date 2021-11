Kraliyet Uzmanı Christopher Andersen, Kraliyet ailesinin ortamını 'çok toksik' diye niteledi

30 Kasım 2021 Salı, 11:41

Independent Türkçe'nin haberine göre, Today programına konuk olan Andersen, 30 Kasım'da yayımlanan yeni kitabında gündeme getirdiği iddiaları savundu. "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Kardeşler ve Eşleri: William, Kate, Harry ve Meghan'ın Özel Hayatlarının İçyüzü) adlı kitapta Andersen, Prens Harry ve Meghan Markle'ın gündeme getirdiği ırkçı yorumların sahibinin Prens Charles olduğunu söylemişti.

Sussex çifti, bomba etkisi yaratan Oprah Winfrey röportajında isim vermeden üst düzey bir Kraliyet üyesinin oğulları Archie'nin ten renginden endişe duyduğunu dile getirmişti.

ÇOCUKLUĞA DAYANIYOR

Andersen, Kraliyet ailesinin uzun süredir birlik içinde olmadığını ve çekişmelerin yaşandığını da öne sürdü. Gazeteciye göre özellikle Prens William ve Prens Harry arasında çocukluklarından itibaren keskin bir ayrım var.

KRALİYET FRAKSİYONLARA AYRILDI

Kraliyet ailesinde üç fraksiyon olduğunu iddia eden Andersen, Prens Harry ve Prens William dışında üçüncü grupta Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla'nın olduğunu söyledi.

"ENGEREK YUVASI"

Andersen şu ifadeleri kullandı:

"Ve hepsi perde arkasında rekabet halinde, sürekli birbirlerinin ayağını kaydırıyor ve bilgi sızdırıyorlar. Ve bu yüzden çok toksik bir ortam. Aileyi engerek yuvası diye tanımlayanlar da var ve bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum."

Prens Charles iddiayı reddetse de sözlerinin arkasında duran Andersen, "Kraliyet ailesi hakkında 50 yıldır haber yapıyorum. Yani kaynaklarım sağlam" ifadelerini kullandı.