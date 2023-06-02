Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:48

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:48

Camdaki Kız dizisine 78. bölümde dahil olan Laz Kızı karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin başrol karakteri Hayri ile tehlikeli bir aşk yaşayan Laz Kızı'nın 81. bölümün fragmanında Hayri'yi bıçaklaması gündem oldu. Camdaki Kız dizisinin izleyicileri Laz Kızı'nı kimin canlandırdığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? Şarkıcı Alya kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Alya hangi dizilerde oynadı? İşte Laz Kızı hakkında merak edilenler...

CAMDAKİ KIZ'DAKİ LAZ KIZI KİMDİR?

Hikayede sona yaklaşan dizide Hayri'nin sonunu getirecek ve onu öldürecek Laz Kızı, Nalan'ı da Türkan'ı da büyük bir dertten kurtaracak.Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Hayri ve Laz Kızı tanışıyor.Türkan ise gördüğü rüyayı Nalan'a anlatıyor. "Bir rüya gördüm. Kocaman bir akrep var. Ama Hayri görmüyor akrebi" dediği anlarda Laz Kızı'nın görüntüsü ekrana düşüyor. Camdaki Kız kitabında Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.

ŞARKICI ALYA KİMDİR?

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Rising Star yarışmasına katıldı ve herkesi kendisine hayran bıraktı.

Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı. Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.

Sarı kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında sahne alan sürpriz isimlerden biri de Alya'ydı. 'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' tezahüratını Alya seslendirmiş ve başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaray camiası çok beğenmişti.