Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer 'Mukadderat' filminde

Son olarak “Aile” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Nur Sürer, Camdaki Kız’da beraber çalıştığı Nadim Güç’ün yöneteceği “Mukadderat” filmine hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:37
Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer 'Mukadderat' filminde
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Nur Sürer son yılların en üretken oyuncularının başında geliyor. Önceki yıl Camdaki Kız’dan ayrıldıktan hemen sonra Aile dizisinin birinci sezonuna başlayan değerli oyuncu önce Berkun Oya’nın "Kuvvetli Bir Alkış" dizisine konuk olmuş ve yazın da Pelin Esmer’in  "O Da Bir Şey Mi?" filminde oynamıştı. Eylül sezonunda "Aile" dizisinin ikinci sezonunu tamamlayan Sürer şimdi peş peşe sinema filmleri çekmeye hazırlanıyor.

Bir yandan da yoğun bakıma kaldırılan eşi Sarp Kuray’ın tedavisiyle ilgilenen usta oyuncunun ilk çekeceği filmin adı "Mukadderat"

Erdi Işık’ın yazdığı film Kastamonu Cide’de çekilecek. Nur Sürer’in başrolünü oynayacağı kara komedi türündeki filmde eşi Recep’i kaybeden bir kadına hayat verecek. Filmi Nur Sürer’in 3 sezon Feride karakterini oynadığı “Camdaki Kız”ın başarılı yönetmeni Nadim Güç çekecek. Nur Sürer’in çok sevdiği Nadim Güç’le yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğu öğrenildi.


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