Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer 'Mukadderat' filminde
Son olarak “Aile” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Nur Sürer, Camdaki Kız’da beraber çalıştığı Nadim Güç’ün yöneteceği “Mukadderat” filmine hazırlanıyor.
Nur Sürer son yılların en üretken oyuncularının başında geliyor. Önceki yıl Camdaki Kız’dan ayrıldıktan hemen sonra Aile dizisinin birinci sezonuna başlayan değerli oyuncu önce Berkun Oya’nın "Kuvvetli Bir Alkış" dizisine konuk olmuş ve yazın da Pelin Esmer’in "O Da Bir Şey Mi?" filminde oynamıştı. Eylül sezonunda "Aile" dizisinin ikinci sezonunu tamamlayan Sürer şimdi peş peşe sinema filmleri çekmeye hazırlanıyor.
Bir yandan da yoğun bakıma kaldırılan eşi Sarp Kuray’ın tedavisiyle ilgilenen usta oyuncunun ilk çekeceği filmin adı "Mukadderat"
Erdi Işık’ın yazdığı film Kastamonu Cide’de çekilecek. Nur Sürer’in başrolünü oynayacağı kara komedi türündeki filmde eşi Recep’i kaybeden bir kadına hayat verecek. Filmi Nur Sürer’in 3 sezon Feride karakterini oynadığı “Camdaki Kız”ın başarılı yönetmeni Nadim Güç çekecek. Nur Sürer’in çok sevdiği Nadim Güç’le yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- CHP'den eylem çağrısı
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- CHP'den ilk açıklama!
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- Doktor, atış poligonunda intihar etti
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi