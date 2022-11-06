Camdam Kale filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Camdam Kale filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Camdam Kale filminin konusu ne? Camdam Kale filminin oyuncuları kim? Camdam Kale filminin IMDb puanı kaç?
Camdam Kale (The Glass Castle), yönetmenliğinde Destin Daniel Cretton, senaryosunda ise Jeannette Walls ve Andrew Lanham olan 2017 yapımlı, dram türündeki biyografik filmdir.
CAMDAM KALE FİLMİNİN KONUSU NE?
Jeanette Walls, önemli bir sırrı saklayan gazetecidir. Walls, çocukluğunda kardeşleriyle birlikte şiddet dolu bir evde yetişmiştir. Babası alkolik bir adamdır ve alkollüyken tehlikeli birine dönüşüyordur. Walls'in annesi ise, dört çocuğuna tek başına bakmaya çalışan özgür ruhlu bir kadındır. Böyle şiddet dolu ve kopuk bir ailede yetişen çocuklar, kendi hayatlarını kurmaya çalışırlar.
CAMDAM KALE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brie Larson
Woody Harrelson
Naomi Watts
CAMDAM KALE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Camdam Kale filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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