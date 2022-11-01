Quentin Tarantino'ya göre 7 'kusursuz' film

Tarantino, "Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor" diyerek kusursuz 7 filmi şöyle sıraladı...