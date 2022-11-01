Quentin Tarantino'ya göre 7 'kusursuz' film

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 17:08
<p><strong>İki Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmi sıraladı.</strong></p> <p>Ünlü yönetmen, zaman zaman sinemadaki 'en'lerini açıklamaktan kaçınmıyor. </p>

İki Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmi sıraladı.

Ünlü yönetmen, zaman zaman sinemadaki 'en'lerini açıklamaktan kaçınmıyor. 

<p>Tarantino, daha önce John Carpenter'ın <strong>'Şey' (The Thing</strong>) filmini en iyi korku filmi olarak açıklamıştı.</p> <p><strong>Ölümsüz (2000), Oyuncak Hikayesi 3 (2010), Kan Dökülecek (2007)</strong> gibi yapımları içeren ve mutlaka izlenmesi gereken filmler listesini vermişti. </p>

Tarantino, daha önce John Carpenter'ın 'Şey' (The Thing) filmini en iyi korku filmi olarak açıklamıştı.

Ölümsüz (2000), Oyuncak Hikayesi 3 (2010), Kan Dökülecek (2007) gibi yapımları içeren ve mutlaka izlenmesi gereken filmler listesini vermişti. 

<p><strong>NTV'nin aktardığı habere göre;</strong> yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için <strong>Jimmy Kimmel</strong>'in TV şovuna konuk olan yönetmen <strong>Quentin Tarantino</strong>, <strong>kusursuz bulduğu 7 filmin</strong> adını açıkladı. </p>

NTV'nin aktardığı habere göre; yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV şovuna konuk olan yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmin adını açıkladı. 

<p>Tarantino, <em><strong>"Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor"</strong> </em>diyerek kusursuz 7 filmi şöyle sıraladı...</p>

Tarantino, "Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor" diyerek kusursuz 7 filmi şöyle sıraladı...

<p><strong>Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 1985</strong></p>

Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 1985

<p><strong>Genç Frankenstein (Young Frankenstein), 1974</strong></p>

Genç Frankenstein (Young Frankenstein), 1974

<p><strong>Annie Hall, 1977</strong></p>

Annie Hall, 1977

<p><strong>Şeytan (The Exorcist), 1973</strong></p>

Şeytan (The Exorcist), 1973

<p><strong>Jaws, 1975</strong></p>

Jaws, 1975

<p>Ünlü yönetmen ayrıca <strong>1969</strong> yapımı <strong>Vahşi Belde</strong>'yi "teknik açıdan" mükemmel bulmadığını ama kusurları da ihtişamının bir parçası olduğundan listeye eklemesi gerektiğini söyledi.</p>

Ünlü yönetmen ayrıca 1969 yapımı Vahşi Belde'yi "teknik açıdan" mükemmel bulmadığını ama kusurları da ihtişamının bir parçası olduğundan listeye eklemesi gerektiğini söyledi.

<p>Tarantino, Cinema Speculation kitabında <strong>1974 yapımı Teksas Testere Katliamı'nın (Texas Chainsaw Massacre)</strong> adını da en kusursuz filmlerden biri olarak geçirdi.</p>

Tarantino, Cinema Speculation kitabında 1974 yapımı Teksas Testere Katliamı'nın (Texas Chainsaw Massacre) adını da en kusursuz filmlerden biri olarak geçirdi.

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