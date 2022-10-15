Empire State filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Empire State filminin IMDb puanı kaç?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:46

Amerikan yapımı suç-gerilim filmleri kategorisinde yer alan Empire State, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken filmler arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Dito Montiel'in oturduğu filmin ayrıntıları ise merak konusu. İşte, filmin merak edilen noktaları...

EMPİRE STATE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Chris Potamitis Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde yer alır.

Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmek zorundadır.

EMPİRE STATE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Liam Hemsworth

Emma Roberts

Dwayne Johnson

Michael Angarano

Nikki Reed

Paul Ben-Victor

Jerry Ferrara

EMPİRE STATE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı, 5.2/10 olarak belirlenmiştir.