Empire State filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Empire State filminin IMDb puanı kaç?

2013 yapımı Empire State suç filmi, televizyon ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Empire State filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Empire State filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:46
Empire State filminin konusu nedir, filmin oyuncuları kim? Empire State filminin IMDb puanı kaç?
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Amerikan yapımı suç-gerilim filmleri kategorisinde yer alan Empire State, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken filmler arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Dito Montiel'in oturduğu filmin ayrıntıları ise merak konusu. İşte, filmin merak edilen noktaları...

EMPİRE STATE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Chris Potamitis Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde yer alır.

Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmek zorundadır.

EMPİRE STATE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

  • Liam Hemsworth 
  • Emma Roberts 
  • Dwayne Johnson 
  • Michael Angarano 
  • Nikki Reed 
  • Paul Ben-Victor
  • Jerry Ferrara 

EMPİRE STATE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı, 5.2/10 olarak belirlenmiştir.


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