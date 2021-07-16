Ünlü oyuncu Cameron Diaz, genç kalmasının formulünü açıkladı

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:58

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı.

48 yaşındaki Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok seks yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"BAĞIŞIKLIĞIM GÜÇLENİYOR"

"Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor" diyen ünlü oyuncu, "Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim. Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Diaz, oyunculuğu bırakma nedenini "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz" sözleriyle açıklamıştı.

