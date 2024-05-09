Çamur yağmurları geliyor: Yarın hava nasıl olacak? Yarın okullar tatil mi?
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından okulların tatil edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Fırtınanın doğurabileceği olumsuz sonuçlara dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına olacak. Bu hava koşulları cuma saatlerinden başlyarak cumartesi öğleden sonraya kadar devam edecek.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Fırtına uyarılarının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi. Şu ana kadar okullar tatil edilmesi ile ilgili bir açıklama gelmedi.
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