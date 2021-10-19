Can Bonomo ve Demet Evgar sahnede ilk kez düet yaptı

Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu Demet Evgar, haftalardır müzik listelerinin üst sıralarında yer alan 'Rüyamda Buluttum' şarkısını ilk kez sahnede birlikte seslendirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 09:57
Can Bonomo ve Demet Evgar sahnede ilk kez düet yaptı
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Can Bonomo, geçtiğimiz akşam Beşiktaş IF Performance Hall’da gerçekleşen konserinde sahneye davet ettiği oyuncu Demet Evgar ile 'Rüyamda Buluttum' şarkısını ilk kez beraber seslendirdi. 

Haftalardır müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ve dinleyiciler tarafından çok sevilen ortak projeleri 'Rüyamda Buluttum' şarkısını sahnede sürpriz olarak ilk kez birlikte seslendiren Can Bonomo ve Demet Evgar, muhteşem performansları ile mekanı dolduran kalabalığa coşkulu anlar yaşattı.

NTV'de yer alan habere göre; biletlerin günler öncesinde tükendiği konserde, Can Bonomo ve Demet Evgar'ın performansı katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.


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