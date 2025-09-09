Can Borcu'nun Ilgın'ı Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serra Pirinç dizileri...

Can Borcu, yeni sezonda daha güçlü bir hikâye ve heyecan dolu gelişmelerle geri dönüyor. İkinci sezonda Serra Pirinç, Ilgın karakteriyle kadroya katıldı. Peki, Can Borcu'nun Ilgın'ı Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç 19 Haziran 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi alan Serra Pirinç, oyunculuğa 2017 yılında Bizim Hikâye dizisiyle başladı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Serra Pirinç adını geniş kitlelere duyurdu. Ardından Vuslat dizisinde oynayan Serra Pirinç yeni adresi Kanal D dizisi Yalan oldu. 2020’den itibaren Öğrenci Evi, Kâğıt Ev, Saklı, Tozluyaka, Benim Güzel Ailem dizilerinde rol aldı.