Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:04

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:04

Gözde Kansu ve aynı dizide rol aldığı Emre Altuğ'un aşk yaşadığı iddiaları gündeme oturdu. Peki, Gözde Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştu.

GÖZDE KANSU HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

1995 Çiçek Taksi

1999 Ayrılsak da Beraberiz - Öğretmen

2000 Abuzer Kadayıf - Plajdaki kız

2000 Üzgünüm Leyla

2002 En Son Babalar Duyar - Defne'nin arkadaşı

2002 Yeter Anne - Deniz

2003 Kurşun Yarası - Nefise

2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet

2004 Canım Benim

2005 Kısmet - Ebru

2005 Haylaz Babam - Sekreter Yasemin

2006 Cemile - Elvan

2007 Dudaktan Kalbe - Nimet Başar Altuğ

2008 Issız Adam - Sinem

2009 Aşk Üçgeni - Zeynep/Tuana

2009 Bahar Dalları - Emine

2009 Neşeli Hayat

2010 Hanımın Çiftliği - Seher

2011 Al Yazmalım - Helin Sezaioğlu

2011 Cast-ı Olanmı Var

2013 Kutsal Bir Gün - Burcu

2014 Ankara'nın Dikmen'i - Tilbe

2015 Geçmiş - Esin

2015 Medcezir - Olcay Hanım

2016 Gecenin Kraliçesi - Zerrin

2016 İçerde - Yeşim Duman

2018 Sen Anlat Karadeniz - Ey?an Sayar

2019 Kuaförüm Sensin - Sunucu

2022 Yalı Çapkını - Gülgün

Yakında Garip Bülbül Neşet Ertaş - Aysel







