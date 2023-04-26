Gözde Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yalı Çapkını dizisinin Gülgün'ü Gözde Kansu ve aynı dizide birlikte rol aldığı Emre Altuğ'un aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrasında Gözde Kansu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gözde Kansu'nun hangi film ve dizilerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Gözde Kansu ve aynı dizide rol aldığı Emre Altuğ'un aşk yaşadığı iddiaları gündeme oturdu. Peki, Gözde Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
GÖZDE KANSU KİMDİR?
Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştu.
GÖZDE KANSU HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
1995 Çiçek Taksi
1999 Ayrılsak da Beraberiz - Öğretmen
2000 Abuzer Kadayıf - Plajdaki kız
2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar - Defne'nin arkadaşı
2002 Yeter Anne - Deniz
2003 Kurşun Yarası - Nefise
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet - Ebru
2005 Haylaz Babam - Sekreter Yasemin
2006 Cemile - Elvan
2007 Dudaktan Kalbe - Nimet Başar Altuğ
2008 Issız Adam - Sinem
2009 Aşk Üçgeni - Zeynep/Tuana
2009 Bahar Dalları - Emine
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği - Seher
2011 Al Yazmalım - Helin Sezaioğlu
2011 Cast-ı Olanmı Var
2013 Kutsal Bir Gün - Burcu
2014 Ankara'nın Dikmen'i - Tilbe
2015 Geçmiş - Esin
2015 Medcezir - Olcay Hanım
2016 Gecenin Kraliçesi - Zerrin
2016 İçerde - Yeşim Duman
2018 Sen Anlat Karadeniz - Ey?an Sayar
2019 Kuaförüm Sensin - Sunucu
2022 Yalı Çapkını - Gülgün
Yakında Garip Bülbül Neşet Ertaş - Aysel
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