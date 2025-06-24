Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir? Sara Bluma kaç yaşında?

Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir? Sara Bluma kaç yaşında?

24.06.2025 14:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir? Sara Bluma kaç yaşında?

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen Can Yaman, Global Series Festival 2025’e sevgilisi DJ Sara Bluma ile birlikte katıldı. Çiftin kırmızı halıdaki romantik anları dikkat çekti. Peki, Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir? Sara Bluma kaç yaşında?

Italian Global Series Festival’inde DJ Sara Bluma ile kırmızı halıda el ele görüntülenen Can Yaman sosyal medyada gündem oldu. Peki, Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir? Sara Bluma kaç yaşında?

SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Chichani, sahne adıyla Sara Bluma 1996 yılında dünyaya geldi. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa’da geçirdi.Ibiza’da dans pistlerinde DJ’lik yaptı; dinamik ve özgün setleriyle dikkat çekti. 2020’de İtalya’daki “The Sanctuary Eco Retreat”’te kadrolu DJ olarak görev aldı.

2022’de çıkardığı ilk albümü Teenage Dream, müzik eleştirmenleri tarafından olumlu karşılandı ve onu global elektronik müzik sahnesine taşıdı.

İlgili Konular: #sevgili #Can Yaman