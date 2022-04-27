Can Yılmaz akaryakıt zammını ti'ye aldı: Fişi paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi, oyuncu ve senarist Can Yılmaz, akaryakıta gelen zamlarla ilgili paylaşım yaptı. Twitter'dan faturasını paylaşan Yılmaz, "Yakıt faturasının omurga ve kuyruk sokumunda ağrı yapması, tıp literatüründe var mı?" diye sordu.
Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla akaryakıt zammını ti'ye aldı. Yakıt fişindeki toplam bin 531 TL'lik tutarı sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, gelen zamlara tepki gösterdi.
"TIP LİTERATÜRÜNDE VAR MI?"
Fişin görselini paylaşarak tepki gösteren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Yakıt faturasının omurga ve kuyruk sokumunda ağrı yapması, tıp literatüründe var mı? Eğer yoksa, bu tezimi uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayınlayıp, tezimi canla başla savunacağım…"
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
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