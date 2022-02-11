Can Yılmaz'dan 'boş baklava' paylaşımı: 'İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim'
'Herkes yiyebilsin diye' boş baklava satışlarının yapılmaya başlandığını gösteren bir fotoğraf, sosyal medyada gündeme oturdu. Oldukça ucuz fiyata satılan içi boş şerbetli yufka, büyük tepki topladı. Konuya ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Can Yılmaz, "İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim? Müthiş bir Ar-ge ürünü" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.
Son dönemde iğleden ipliğe birçok ürünün fiyatı zamlanırken, bu artıştan tatlıcılar da nasibini aldı. Maliyetleri artan tatlıcılar, düşen satışlarını kurtarmak için kendince çözüm üretmeye başladı. Bir tatlıcı hem 'alım gücü düşen yurttaşların alabilmesi' için hem de satışlarını artırmak amacıyla içinde herhangi bir malzeme bulunmayan "boş baklava" yapıp satmaya başladı.
'BOŞ BAKLAVA' SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Hem maliyetlerin hem de ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının zamlanmasının ardından, içinde herhangi bir ürünün olmadığı 'boş baklava' sosyal medyada büyük tepki çekti.
Büyük tepki toplayan görüntü, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun bir yansıması olarak değerlendirildi ve Twitter'da gündem oldu.
"İÇERİĞİ, YİYENİN HAYAL GÜCÜNE BIRAKILMIŞ"
Görüntü sosyal medyada hızla yayılırken; konuya ilişkin bir tepki de oyuncu ve senarist Can Yılmaz'dan geldi.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim? Müthiş bir Ar-ge ürünü. Tebrik ediyorum. Bir üst ürün, 7.90 TL ile boş kutu olmalı, içini doldurmak yine size bırakılıyor."
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