Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte hayat hikayesi

25 Mart 2022 Cuma, 10:39

Canan Kaftancıoğlu, solcu kimliği dolayısıyla 1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile doktorluk yaptığı Sivast'ta tanıştı ve 2001 yılında dünyaevine girdi. Canan Kaftancıoğlu'nun da girişimiyle 2005 yılından itibaren 'Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması' düzenlenmeye başladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN HAYATI

3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1995 yılında tamamladı.

Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi'nin acil biriminde doktor olarak çalıştı.

Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda aldı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda (TİHV) vaka taraması yaparak 'İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi' adlı teziyle uzmanlığını tamamladı.

Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu.

Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından 'Benim Babam Bir Kahramandı' adlı bir derleme kitap hazırladı.

İletişim Yayınları'ndan Müge Tuzcuoğlu derlemesi 'Roboski İstenmeyen Çocuklar' ve Eren Aysan derlemesi 'Bir Eflatun Ölüm' adlı kitaplara katkı sağladı.

Canan Kaftancıoğlu'nun bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanan yüzü aşkın makalesi bulunuyor.

Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev aldı. 'Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri' düzenleme komitesinde bulundu.

Kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalıştı.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den İstanbul-Maltepe Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

2011-2012 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanvekilliği ve Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2018 yılında CHP İstanbul Başkanı seçildi.

Canan Kaftancıoğlı, 2012-2017 yılları arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Naki Kaftancıoğlu, Çağım Işık Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Rocky

ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Canan Kaftancıoğlu, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşında.

2001 yılında doktor Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlendi. Çiftin, 'Çağım Işık' adında bir kızı bulunuyor. Ayrıca 'Rocky' adında köpeği var.

Ali Naki Kaftancıoğlu, 1980 yılında solcu olması dolayısıyla öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğludur.

Canan Kaftancıoğlu 1.78 metre boyunda, 57 kilo ve kova burcu.

Hobileri arasında motosiklet kullanmak ve seyahat etmek hobileri arasında yer alıyor. İlkokuldan üniversite yıllarına kadar voleybol oynadı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @canan_kaftancioglu, Twitter'da @Canan_Kaftanci, Facebook'ta @canankaftanciogluCHP kullanıcı adıyla yer alıyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN KATKIDA BULUNDUĞU KİTAPLAR

2009 - Benim Babam Bir Kahramandı

2013 - Bir Eflatun Ölüm - Eren Aysan

2014 - Roboski İstenmeyen Çocuklar - Müge Tuzcuoğlu